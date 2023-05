Budvanska rivijera i Rudar u finalu

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Budvanske rivijere i Rudar igraće u finalu završnog turnira Kupa Crne Gore.

Budvanska rivijera je u polufinalnom meču savladala Lovćen 25:22.

Rudar je nastup u finalu izborio pobjedom protiv Sutjeske 24:21.

Finalni meč na programu je sjutra u 18 sati.

Za trofej u konkurenciji rukometašica, tri sata ranije, igraće Budućnost Bemax i Rudar.

