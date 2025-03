Budva u finalu, petu sezonu zaredom za titulu protiv Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve plasirali su se u finale plej-ofa EPCG Superlige.

Budva je večeras u Baru, u revanš meču polufinala, savladala Mornar 3:0 (25:18, 25:18 i 25:22) i sa dvije maksimalne pobjede zakazala dvomeč sa ekipom Budućnosti u velikom finalu.

Ekipa trenera Miljana Boškovića slavila je nakon nešto više od sat igre, predvođena Mirom Miljanićem i Vasilijem Milenkovićem, koji su osvojili po 11 poena.

Kapiten Balša Radunović i reprezentativni srednji bloker Luka Babić meč su završili sa po osam poena.

U ekipi Mornara najefikasniji je bio Lazar Cimbaljević sa 13 poena, jedan manje osvojio je Stefan Radević.

Budućnost je uz dvije maksimalne pobjede eliminisala ekipu Jedinstva i petu sezonu zaredom igraće finale protiv Budve, koja juri sedmi vezani pehar.

U finalnoj seriji na tri pobjede, koja kreće 15. aprila, Budućnost će igrati za prvu titulu.

Isti rivali igraće u finalu Kupa u Budvi, 30. aprila.

