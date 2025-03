Budva sjutra domaćin finalnih duela Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Finala Kupa Crne Gore za odbojkaše i odbojkašice biće odigrana sjutra u Budvi, a za trofeje boriće se Herceg Novi i Luka Bar u ženskoj, odnosno Budva i Budućnost u muškoj konkurenciji.

Herceg Novi i Luka Bar drugu sezonu zaredom igraće za trofej Kupa, koji brane Novljanke.

Osvojile su trofej i u sezoni 2022/23.

Najbolje plasirani timovi šampionata, osim u EPCG Superligi, sastali su se ove sezone i u premijernom izdanju Superkupa Crne Gore.

Luka Bar je bez trofeja Kupa još od 2017. godine, kada je sedmi put trijumfovala u najmasovnijem takmičenju.

Od tada je odigrala pet finala.

Žensko finale zakazano je za 16 sati.

U muškoj konkurenciji, dva i po sata kasnije, u četvrtom finalu Kupa u posljednjih pet godina rivali će biti Budva i Budućnost Volley.

Budvani su bez izgubljenog seta u dosadašnjem dijelu sezone u svim takmičenjima, a glavni konkurent na svim frontovima im je upravo Budućnost, protivnik i u predstojećem finalu EPCG Superlige.

Prvi put u istoriji crnogorske klupske odbojke timovi će na raspolaganju imati čelendž.

Finalima Kupa Crne Gore 2025. prisustvovaće brojne visoke zvanice iz svijeta odbojke, iz Evrope i regiona, uključujući i predsjednika CEV-a, Roka Sikirića.

