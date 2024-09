Budva sjutra dočekuje Mladost

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve igraće sjutra pred svojim navijačima protiv Mladosti iz Zagreba prvi meč prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Meč u Mediteranskom sportskom centru u Budvi počeće u 18 sati.

Šef stručnog štaba Miljan Bošković kazao je da se težina utakmice ne dovodi u pitanje, navodeći da je Mladost ekipa izuzetno visokih kvaliteta.

“Ono što mogu reći jeste to da ćemo pružiti svoj maksimum kako bi stigli do cilja, a to je pobjeda. Ono što bih još dodao, utakmica u srijedu ima još veći žar, jer igramo na domaćem terenu, tako da bih pozvao sve one koju su u mogućnosti da prisustvuju i pruže nam podršku u prvoj utakmici, jer nam je to od velikog značaja”, rekao je Bošković.

On je podsjetio da je ekipa za predstojeću sezonu kompletna, navodeći da su u redove nosioca duple krune stigla velika pojačanja.

Prema njegovim riječima, uz iskusne saigrače i mladi igači imaće priliku za napredak.

“Ove godine smo dosta iskusnija ekipa, jer dolazak Vojina Ćaćića, Miloša Ćulafića i Luke Babića je veliki plus za ekipu Budve, s obzirom da su u pitanju momci koji su igrali i u inostranstvu. Plan za narednu sezonu je gotovo isti kao i za prethodnu, fokus su nam mladi igrači sa naše odbokajške scene, ulaganje u njih i napredak u crnogorskoj muškoj odbojci”, kazao je Bošković.

Budvani će u Zagrebu gostovati 26. septembra.

Ukoliko crnogorski šampion bude uspješniji u drugom kolu igraće sa pobjednikom dvomeča u kojem se sastaju mađarski Kapošvar i austrijski Hipo Tirol.

U slučaju da ispadne u prvom kolu Lige šampiona, Budva će igrati u prvom kolu CEV kupa protiv finske Valepa Sastamale.

