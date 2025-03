Budva odbranila trofej

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve sedmi put uzastopno pobjednici su Kupa Crne Gore.

Budva je večeras u Mediteranskom sportskom centru, u finalnom meču, pobijedila Budućnost 3:1 (25:23, 25:17, 31:33 i 25:21).

Do pobjede i trofeja došla je nakon sat i 38 minuta igre.

U konkurenciji odbojkašica trofej je odbranila ekipa Herceg Novog, a u finalnom meču savladala je Luku Bar 3:1 (25:21, 18:25, 25:18 i 25:15).

