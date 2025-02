Budva i Budućnost za trofej Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Vodeće ekipe EPCG Superlige, Budva i Budućnost, igraće za pehar Kupa Crne Gore.

Budva i Budućnost i u revanšima polufinala slavile su bez ispuštenog seta u duelima sa Galebom, odnosno Jedinstvom.

Budućnost je u dvorani Morača slavila u duelu sa ekipom Jedinstva 3:0 (25:20, 25:18 i 25:17).

Domaći sastav do pobjede vodili su Luka Lojić sa 18 i Aleksa Nikolić sa 14 poena.

U gostujućem sastavu dvocifreni poenter bio je Milan Rovčanin sa 11 poena.

Budva je sa mladim timom bila sigurna protiv još mlađeg rivala, debitanta Galeba, 3:0 (25:14, 25:20 i 25:13).

Budvani su u Baru slavili za sat igre i osigurali još jedno finale, priliku za drugi pehar u sezoni koju su otvorili osvajanjem Superkupa.

Dvocifreni u pobjedničkom timu bili su Vuk Stanojević sa 14 i Filip Milosavljević sa 13 poena.

U redovima Galeba najbolji je bio Ognjen Marstijepović sa 13 poena.

Muško finale Kupa, kao i prethodnih sezona, igraće se istog dana kada i žensko, 30. marta.

