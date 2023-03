Budva domaćin kampa i velikog međunarodnog turnira

Podgorica, (MINA) – Hotel Splendid će od 13. do 19. marta biti domaćin Svjetskog kupa za mlade u boksu, saopšteno je iz budvanskog bokserskog kluba.

Navodi se da je međunarodnom turniru prethodio kamp na kojem više od 100 boksera iz Rusije, Kube, Srbije, Svedske, Albanije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore zajedno priprema za nastup.

“Kroz zajednički rad i razmjenu međunarodnog iskustva najbolji bokseri iz Crne Gore, kao i prisutni treneri, imaju odličnu šansu za nadogradnju i usavršavanje. Za pet dana u Budvu pristiže još više od 20 reprezentacija željnih dokazivanja na najjačem omladinskom turniru na svijetu 32. Jadranskom biseru”, saopštili su organizatori.

Navodi se da će ljubitelji boksa moći da uživaju u visokokvalitetnim borbama uz slobodan ulaz u hotelu Splendid ili preko ekrana TV Arena Fight i MNE Sport.

“I opet dokazujemo da je Budva grad boksa”, piše u saopštenju.

Jadranski biser najstarija je bokserska manifestacija u Crnoj Gori i da će ove godine biti održana 32. put.

Turnir će u hotelu Splendid okupiti boksere i bokserke rođene 2005. i 2006. godine u svim težinskim kategorijama.

Crnu Goru će predstavljati šest boksera.

