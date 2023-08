Budva domaćin festivala sportskog filma

Podgorica, (MINA) – Budva će od sjutra do 19. avgusta biti domaćin festivala sportskog filma Budva sports and arts film festival (BSAFF), saopštio je organizator Montenegro ekstrim prodakšn.

BSAFF je međunarodni festival dokumentarnog i igranog filma sa sportskom tematikom i predstavlja prvu manifestaciju tog tipa u Crnoj Gori.

Direktor i osnivač festivala Miloš Todorović je, govoreći o značaju manifestacije, kazao da je Crna Gora postala 20 država u kojoj se organizuje festival filma.

On je podsjetio da se Crna Gora nalazi među 131. članicom velike svjetske porodice Saveza sportskih televizija i slika na ektranu (FICTS), sa sjedištem u Milanu.

Todorović je najavio da će na festivalu biti prikazana 34 filma iz 15 država.

“Pobjednici u svojim kategorijama učestvovaće na finalu svjetskog filmskog sportskog festivala, koji će u novembru biti održan u Milanu”, rekao je Todorović.

On je autor dokumentarnog filma Put prazne šake, posvećen počecima karatea u tadašnjem Titogradu, koji je na jubilarnom 40. festivalu televizije, kulture, komunikacija i sporta SPORT MOVIES i TV 2022 u Milanu /40th Milano International FICTS Fest/ osvojio prestižnu nagradu u konkurenciji 130 filmova sa pet kontinenata.

Najavljeno je da će na svečanom otvaranju budvanskog BSAFF festivala biti uručena specijalna priznanja i zahvalnice prijateljima prvog filmskog sportskog festivala, kao i priznanja za životno djelo iz oblasti sporta.

Svečano otvaranje festivala na programu je sjutra u 19 sati, u kongresnoj sali hotela Avala.

