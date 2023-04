Budućnost Voli ubjedljiva protiv Mege

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija ostvarili su pobjedu na startu četvrtfinala plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Budućnost je danas u Podgorici, u prvom meču, savladala Megu 94:77.

Domaćin je opravdao ulogu favorita, a pitanje pobjednika riješio je u trećoj četvrtini i uoči posljednjih deset minuta stekao 22 poena prednosti (77:52).

Razlika je sredinom posljednjeg dijela iznosila i 29 poena (94:65).

Mega je bila ravnopravna samo u prvoj četvrtini, u kojoj je imala i dvocifrenu prednost (19:7, 21:10).

Budućnost se u drugoj četvrtini vratila u igru i napravila preokret, a u trećem dijelu riješila sve dileme.

Domaći tim do pobjede vodili su Erik Grin sa 34 i Kenan Kamenjaš sa 20 poena.

Dvocifreni su bili i Edin Atić i Dželil Obrajan sa po 11 koševa.

U ekipi Mege bolji od ostalih bili su Nikola Đurišić sa 17 i Matej Rudan sa 15 koševa.

Revanš je u nedjelju u Sremskoj Mitrovici.

U prvoj rundi plej-ofa igra se na dvije pobjede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS