Budućnost Voli u polufinalu, SC Derbi eliminisao Sutjesku EPCG

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće u polufinalu završnog turnira Kupa Crne Gore u Bijelom Polju.

Budućnost je danas u dvorani Nikoljac, u četvrtfinalnom meču, savladala hercegnovsko Primorje 96:83.

Primorje je do sredine druge četvrtine bilo ravnopravno, nekoliko puta bilo je i u vođstvu, a u 17. minutu posljednji put uspjelo je da izjednači (33:33).

Serijom 12:0 podgorički sastav je uspio da se odvoji i povede 45:33, a tu prednost do polovine meča uspio je da uveća na 15 poena (51:36).

Razlika je sredinom treće četvrtine iznosila i 24 poena (67:43).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Đorđije Jovanović sa 22, Flečer Megi ubacio je 21, Andrija Slavković 17, a poen manje Jogi Ferel.

U ekipi iz Herceg Novog najbolji je bio

Aleksandar Danilović sa 24 koša.

Plasman među četiri najbolja ranije danas izborio je branilac trofeja, SC Derbi, nakon što je u četvrtfinalnom meču savladao Sutjesku EPCG 87:81.

Podgorički sastav do pobjede vodili su Erik Nil sa 18 i Nikola Pavlićević sa 15 poena.

Dvocifren u pobjedničkom timu bio je i Luka Bogavac sa 13 poena.

U ekipi Sutjeske najbolji je bio Filip Barović sa 21 poenom.

SC Derbi će u polufinalu igrati sa boljim iz večerašnjeg duela Jedinstva i Teoda (20.30), dok će se Budućnost sastati pobjednikom meča između Mornar Barskog zlata i Podgorice Bemaks (18.00).

