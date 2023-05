Budućnost Voli u finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće u finalu plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budućnost je večeras u Nikšiću, u revanš meču polufinala, savladala Sutjesku 82:68 i sa 2:0 u seriji izborila finale.

Prvi međusobni duel pred svojim navijačima dobila je 93:58.

Podgorički tim do pobjede u revanšu vodili su Erik Grin i Dželil Obrajan sa po 16, Igor Drobnjak ubacio je 13, a Aleksandar Lazić deset poena.

U nikšićkoj ekipi najbolji je bio Mašan Vrbica sa 23 koša.

Budućnost Voli će u finalu igrati protiv SC Derbija, koji je ranije u polufinalu eliminisao Mornar.

