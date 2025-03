Budućnost Voli sjutra u Ankari sa Turk Telekomom

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Ankari protiv Turk Telekoma utakmicu plej-of runde Eurokupa.

Turk Telekom je takmičenje u grupi B završio na trećem mjestu sa deset pobjeda i osam poraza.

Imao je pobjedu manje od Hapoela iz Jerusalima, koji se direktno plasirao u četvrtfinale.

Budućnost je bila šesta u A grupi, sa po devet pobjeda i poraza.

Podgoričkom timu biće to treće gostovanje ove sezone, nakon mečeva protiv Bešiktaša i Bahčešehira u Istanbulu u grupnoj fazi.

Trener Andrej Žakelj kazao je da su pristup i energija bili dobri protiv Cedevita-Olimpije i da Budućnost mora u istom ritmu i da nastavi.

“Turk Telekom je vrlo dobar tim, sa odličnim individualcima, zasluženo su završili na trećem mjestu u grupi. Oni su favoriti, ali su i pod pritiskom. Mi znamo šta treba da radimo, na koga da obratimo pažnju, kako da se pripremimo”, rekao je Žakelj.

Komentarišući kvalitet rivala, on je naglasio da tim pobjeđuje, a ne individualci.

“Tako ćemo pristupiti u odbrani, a u napadu ćemo igrati našu igru”, rekao je Žakelj.

On je naglasio dje Turk Telekom atletski dobar tim i da ima dobru širinu, ali i mane.

“Pokušaćemo da iskoristimo njihove mane i da ih iznenadimo”, poručio je Žakelj.

U plej-ofu igra se samo jedan meč.

Duel u Ankaru počeće u 17 sati i 30 minuta.

