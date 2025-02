Budućnost Voli prvi finalista Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija prvi su finalisti završnog turnira Kupa Crne Gore.

Budućnost je večeras u Bijelom Polju, u polufinalnom meču, savladala Mornar Barsko zlato 86:78.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Jogi Ferel sa 21 poenom, Andrija Slavković ubacio je 14, a po poen manje Aleksa Ilić i Kenan Kamenjaš.

Dvocifren je bio i Đorđije Jovanović sa 11 koševa.

U ekipi Mornara najbolji je bio Noa Tomason sa 24 koša.

Rival Budućnosti u sjutrašnjem finalu biće bolji iz duela SC Derbija i Teoda.

