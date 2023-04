Budućnost Voli bez četvrtfinala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija nijesu uspjeli da se plasiraju u četvrtfinale Eurokupa.

Budućnost je večeras u Ulmu, u meču osmine finala, poražena od istoimenog njemačkog tima 92:83.

Podgorički tim i prošle sezone nastup u Eurokupu završio je u osmini finala.

Loša treća četvrtina, svega devet postignutih i 26 primljenih poena, koštali su podgorički tim povoljnijeg rezultata u Ulmu.

Budućnost je dobro počela, prvu četvrtinu dobila je 30:16, vodila je i 33:16, a na polovini meča imala je prednost od 11 poena (53:42).

Posljednji put dvocifrenu prednost imala je u 23. minutu (59:49), nakon čega je uslijedio pad u igri sedam minuta bez datog koša, što je domaćin iskoristio i serijom od 17:0 napravio preokret i došao do vođstva 66:59.

Budućnost se do kraja nije oporavila od šoka, što je olakšao posao domaćinu da do kraja trijumf učini i ubjeldjivijim.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Bruno Kaboklo sa 19, Brendom Pol ubacio je 18, a Fedor Žugić 14 poena.

U podgoričkoj ekipi najbolji je bio Erik Grin sa 29 koševa.

Ulm će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela između Turk Telekom i Breše.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS