Budućnost u Tuzima sa Dečićem, Sutjeska domaćin Jezeru

Podgorica, (MINA) – Utakmice osmine finala fudbalskog Kupa Crne Gore biće odigrane sjutra.

Budućnost, koja brani trofej, igraće u 19 sati u Tuzima protiv Dečića, dok će rival Sutjeske u Nikšiću, u 16 sati i 30 minuta, biti plavsko Jezero.

U komšijskom derbiju, u Baru u 19 sati, sastaće se Mornar i Petrovac, dok će u Kotoru, u 17, rivali biti Bokelj i Arsenal.

U ostalim mečevima rivali će biti Podgorica – Igalo (18), Kom – Iskra (18), Zeta – Rudar (18) i Jedinstvo Franca – OFK Mladost DG (16.30).

Osmina finala Kupa Crne Gore igra se na jednu utakmicu, a u slučaju neriješenog rezultata nakon isteka regularnog toka pobjednika će odlučiti jedanaesterci.

