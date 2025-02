Budućnost sjutra domaćin Odenzeu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti i danskog Odenzea odigraće sjutra u Podgorici utakmicu 12. kola B grupe Lige šampiona.

Odenze je trećeplasirani tim B grupe, sa osam pobjeda i tri poraza.

Prvi međusobni duel dobio je 31:29.

Budućnost je u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila po pobjedu i remi i devet poraza.

Podgoričke rukometašice, nakon odustajanja Vajpersa, imaju šanse da se domognu nokaut faze.

Budućnost tri kola prije kraja grupne faze ima dva boda manje od rumunskog Rapida, direktnog rivala u borbi za plasman u osminu finala, kojeg u posljednjem kolu dočekuje u Podgorici.

Subotnja utakmica u dvorani Morača počeće u 16 sati.

Iz podgoričkog kluba saopšteno je da će meč imati i i humanitarni karakter.

Navodi se da će na svim ulazima u dvoranu biti postavljene donatorske kutije za pomoć liječenju djevojčice Mie Popović, teško oboljele od malignog tumora kosti karlice.

