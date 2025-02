Budućnost siguran učesnik Lige šampiona i naredne sezone

Podgorica, (MINA) – Ženski rukometni klub Budućnost i naredne sezone biće siguran učesnik Lige šampiona, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da Budućnost, prema rang listi Evropske rukometne federacije (EHF, ima obezbijeđeno mjesto u Ligi šampiona i u sezoni 2025/26.

“Crna Gora se nalazi na osmom mjestu te rang liste, što znači da naša država ima zagarantovano mjesto u najkvalitetnijem takmičenju u Evropi”, piše u saopštenju ŽRK Budućnost.

Među deset sigurnih učesnika Lige šampiona su šampioni Mađarske, Norveške, Danske, Francuske, Rumunije, Njemačke, Slovenije i Crne Gore, pobjednik EHF Evropske lige za sezonu 2024/25 i drugoplasirana ekipa mađarskog prvenstva za sezonu 2024/25.

Saopšteno je da će šest timova dobiti specijalne pozivnice za učešće u EHF Ligi šampiona za sezonu 2025/26.

