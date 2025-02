Budućnost protiv Rapida za osminu finala

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti igraće sjutra u Podgorici sa Rapidom iz Bukurešta utakmicu posljednjeg, 14. kola B grupe Lige šampiona.

Podgorički tim samo pobjeda vodi u osminu finala.

Rapid uoči gostovanja u Podgorici ima bod više, a prvi međusobni duel dobio je 32:27.

U dosadašnjem dijelu takmičenja ostvario je dva trijumfa, remi i deset poraza.

Budućnost ima pobjedu, dva remija i deset poraza.

Duel u M:tel dvorani Morača počeće u 16 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS