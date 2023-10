Budućnost poražena i u revanšu

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Budućnost Podgorice sa dva poraza završili su nastup u EHF Evropskom kupu.

Budućnost je danas u Podgorici, u revanš meču drugog kola, poražena od turske ekipe Spor Toto 23:17 (10:7).

Spor Toto dobio je i jučerašnji prvi međusobni duel 31:24.

Dogovorom dva kluba Podgorica će bila domaćin oba međusobna duela.

Tim iz Ankare do pobjede i u revanšu vodili su Erdem Ateš sa šest i Mevlut Kan Gunaj sa pet golova.

U podgoričkoj ekipi najefikasniji je bio Španac Arturo Naćer Selma sa pet golova.

