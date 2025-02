Budućnost pobjednik Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobjednici su Kupa Crne Gore.

Budućnost je večeras u Bijelom Polju, u finalnom meču, savladala ekipu SC Derbija 105:104.

To je podgoričkom timu 17. trofej crnogorskog Kupa, a ima i tri trofeja Kupa bivše Državne zajednice.

U neizvjesnom meču, u kojem su se ekipe smjenjivale u vođstvu, presudilo je iskustvo Budućnosti u samoj završnici.

Utakmicu, u kojoj je viđeno dosta lijepih poteza, obilježio je duel američkih košarkaša, u kojem je plej Budućnosti Mekinli Rajt ubacio 34 poena i anulirao odličnu partiju i 30 poena Erika Nila.

U pobjendičkom timu istakao se i Flečer Megi sa 21, dok je Kenan Kamenjaš unacio 19 poena.

U ekipi SC Derbija istakli su se još Luka Bogavac sa 18 i Nikola Pavlićević sa 17 poena.

