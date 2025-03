Budućnost nastavila seriju, pobijeđena Cedevita Olimpija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ljubljansku Cedevita Olimpiju 95:78, u utakmici 21. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost je još jednom ove sezone nadigrala Cedevita Olimpiju i slavila 12. uzastopnu, ukupno 19. pobjedu ove sezone.

Izabranici trenera Andreja Žakelja odigrali su dobar meč, već u prvoj četvrtini, nakon serije 14:0, poveli su 24:12, a u finišu druge četvrtine imali su prednost od 18 poena (47:29).

U trećoj četvrtini Cedevita Olimpija je zaprijetila i smanjila zaostatak na šest poena, ali je domaćin uspio da odbije taj napad i početkom posljednjeg dijela ponovo stekne dvocifrenu prednost, koju je do kraja uspio i da uveča.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Mekinli Rajt sa 18, dok su po 16 poena ubacili Jogi Ferel i Kenan Kamenjaš.

U ljubljanskom timu najbolji je bio Dvejn Stjuart sa 24 koša.

