Budućnost nastavila seriju i protiv Zadra

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Zadra 84:77, u utakmici 19. kola Admiralbet ABA lige.

To je deseta uzastopna, ukupno 17. pobjeda podgoričkog tima ove sezone.

Budućnost je do pobjede došla teže od očekivanog, ali i zasluženo, predvođena i večeras fenomenalnim Rašidom Sulajmonom.

Budućnost je, nakon minimalnog vođstva gostiju 59:58, napravio seriju od 12:0 za vođstvo 70:59, početkom posljednje četvrtine.

Dvocifrena prednost domaćina nije obeshrabrilo Zadar, koji se još jednom vratio u igru i prišao na 70:68.

Sulajmon je sa dvije trojke riješio meč i donio domaćinu važan trijumf.

On je mač završio sa 24 poena

Istakao se i Mekinli Rajt sa 17, dok je Kenan Kamenjaš ubacio 13 poena.

U ekipi Zadra najefikasniji je bio Tajler Vol sa 18, Krševan Klarica je dodao 17, a Vladimir Mihailović 15 poena.

