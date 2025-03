Budućnost nadoknadila zaostatak od 11 poena i osvojila Suboticu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Subotici ekipu Spartaka 86:82, u utakmici 24. kola Admiralbet ABA lige.

Do trijumfa podgorički tim došao je zahvaljujući seriji od 13:0 u samoj završnici.

Domaćin je četiri minuta prije kraja vodio 82:73.

Uslijedio je preokret i veliki trijumf za nastavak borbe za prvo mjesto.

Budućnost su do pobjede vodili Kenan Kamenjaš i Rašid Salajmon sa po 22, dok je poen manje ubacio Mekinli Rajt.

U subotičkom sastavu, koji je u drugoj četvrtini imao i 18 poena prednosti, istakli su se Stefan Momirov i Rašir Bolton sa po 15 poena.

