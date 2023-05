Budućnost dobila i drugi meč

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici gradskog rivala, ekipu SC Derbija 89:70 i poveli 2:0 u finalu plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budućnost je prvi međusobni duel dobila 95:86.

Ekipu trenera Petra Mijovića do pobjede vodili su Tre Bel-Hejns sa 23, Erik Grin je upisao 19, a Alfa Kaba 16 poena.

U poražemnom timu najbolji su bili Nikola Pavlićević sa 18, Andrija Slavković je dodao 15, dok je Mateo Drežnjak meč završio sa 13 poena.

Naredni meč meč finala na programu je u petak.

Finalna serija se igra na tri pobjede.

Budućnost je bila učesnik svih 15 finala od sticanja nezavisnosti Crne Gore, a samo jednom nije osvojila titulu – 2018. godine kada je šampion bio Mornar. SC Derbi prvi put igra finale plej-ofa.

