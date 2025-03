Budućnost bolja od Medveščaka

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Budućnosti savladali su u Zagrebu ekipu Medveščaka 11:10 i debitantsku sezonu u regionalnoj A1 ligi završili kao petoplasirani, u konkurenciji 17 klubova.

Ostvarili su 15 pobjeda na 20 utakmica, a priliku da debituje imalo je 17 mladih vaterpolista podgoričkog kluba.

Pobjeda u Zagrebu dobija na značaju ako se zna da je ostvarena bez Matije Brguljana, Gorana Grgurevića, Davida Stevovića i Andreja Durutovića.

Budućnost je bila u vođstvu tokom cijelog meča, imala je nekoliko puta i po dva gola prednosti, a na kraju treće dionice bilo je 8:7.

Domaćin je izjednačio, ali je uslijedila serija od 3:0 kojom je i riješeno pitanje pobjednika.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Neđo Baštrica sa četiri gola, po dva postigli su Dario Domazetović i Marko Bošković, a po jedan Damjan Vujičić, Petar Brnović i Vladan Vukićević.

Budućnost se sada okreće Prvenstvu Crne Gore, gdje će juriti treće mjesto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS