Budućnost bez osmine finala

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti nijesu uspjele da se plasiraju u osminu finala Lige evropskih šampiona.

Budućnost je danas u Podgorici, u 14. kolu B grupe, igrala sa Rapidom iz Bukurešta neriješeno 21:21.

Podgoričkom timu za plasman u nokaut fazu bila je neophodna pobjeda.

Budućnost je bila na pragu pobjede, tri minuta prije kraja vodila je 21:18, ali je u samom finišu sa nekoliko tehničkih grešaka i izgubljenih lopti, vratila rivala u igru i omogućila mu da izjednači.

Izjednačujući pogodak Rapid je postigao dvije sekunde prije kraja, iz sedmerca.

Domaćin je tokom cijelog meča bio u vođstvu, koje je više puta iznosilo tri gola.

Rapid se nije predavao, sredinom drugog poluvremena uspio je da izjednači, ali je Budućnost ponovo uspjela da se odvoji i činilo se riješi pitanje pobjednika.

Najefikasnija u podgoričkom timu bila je Jelena Vukčević sa sedam, Jelena Radivojević psotigla je četiri, a po gol manje Tanja Ivanović i Ivona Pavićević.

U rumuinskom timu, na čijem se golu istakla

Stefania Sandru sa 15 odbrana, najefikasnija je bila Estevana Polman sa šest golova.

Rapid će u osmini finala igrati protiv Bukurešta, trećeplasirani tim A grupe.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS