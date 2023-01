Budućnost Bemaks u nedjelju protiv Rapida

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa igraće u nedjelju protiv Rapida u Bukureštu utakmicu 10. kola EHF Lige šampiona i to će biti prvi meč u novoj godini za izabranice Bojane Popović.

Rumunski predstavnik je na četvrtom mjestu grupe B sa 14 bodova, dok je Budućnost u dosadašnjem dijelu takmičenja osvojila devet i praktično osigurala petu poziciju pred eliminacionu rundu.

Prvi međusobni duel koji je u oktobru odigran u Podgorici, završen je bez pobjednika – 30:30.

Popović je kazala da Rapid ima mnogo strankinja i da se nedavno pojačao bekovima Polman i Janjušević.

„Bore se za titulu u domaćem prvenstvu, a sa velikim projektom žele daleko da doguraju u Ligi šampiona. Igrale smo sa njima, imale šansu da ih pobijedimo, na kraju smo izvukle remi, a u nedjelju očekujem drugačiju utakmicu“, rekla je Popović.

Ona je rekla da će osjetiti pune tribine, koje bi mogle da izazovu dodatni motiv, ali i da im pomognu da dođu do novog iskustva.

„Probaćemo sa što manje grešaka da završimo utakmicu, a da odlučno, mirno i sa puno koncentracije napadamo“, dodala je Popović.

Utakmica u Bukureštu počeće u 16 sati.

U preostalim mečevima 10. kola, sastaće se Đer – Storhamar, Mec – Esbjerg i Lokomotiva Zagreb – Kastamonu.

