Budućnost Bemaks u finalu WABA lige

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće u finalu završnog turnira WABA lige.

Budućnost je danas u Celju, u polufinalnom meču, savladala bugarsku Montanu 83:78 (24:25, 17:19, 22:16 i 18:20) i izborila osmo finale regionalnog takmičenja.

Podgorički tim do pobjede vodile su Zorana Radonjić sa 20 i Jelena Bulajić sa 19 poena.

Dvocifrene su bile još Ketrin Brigs i Jovana Savković sa po 12 poena.

U bugarskom sastavu najbolja je bila Kiana Džonson sa 31 poenom.

Budućnost će za četvrti trofej regionalnog takmičenja igrati sjutra sa boljim iz duela Cinkarne Celje i bugarske ekipe Beroe.

Šampion je bila 2016, 2018. i 2020. godine.

