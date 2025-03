Budućnost Bemaks sjutra u Staroj Zagori

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u Staroj Zagori protiv bugarske ekipe Beroe utakmicu posljednjeg, 18. kola WABA lige.

Budućnost i Celje u dosadašnjem dijelu regionalnog takmičenja ostvarili su po 14 pobjeda i poraz, ali slovenački predstavnik ima bolji međusobni skor.

Celje, koje brani trofej, u polufinalu igraće protiv Beroe, dok će rival Budućnosti biti Montana, trećeplasirani tim iz regularnog dijela.

Trener Petar Stojanović najavio je da će, iako meč u Staroj Zagori nema rezultatski značaj, podgoričke košarkašice pokušati da naprave reakciju nakon prvog ovosezonskog poraza i na taj način završni turnir dočekati u što boljem raspoloženju.

“Nakon dugog i napornog puta imamo meč, koji nema rezultatski značaj, jer se već znaju pozicije na tabeli, ali je iz više aspekata jako bitno da odigramo dobro. Očekujem da budemo na maksimalnom nivou, sa ozbiljnim pristupom i da regularni dio završimo na pravi način, jer nas za dvadesetak dana očekuje fajnal-for i jasno je da bi bilo lijepo prije toga upisati pobjedu u derbiju”, kazao je Stojanović.

Crnogorski šampion za sedam dana odigrao je pet utakmica, a sjutra protiv Beroe slijedi duel koji će biti uvertira za završni turnir 29. i 30. marta u Celju.

“Svjesne smo da je pred nama neugodan rival. Imali smo naporan ritam utakmica, dug put, ali ipak potpuno spremne i maksimalno motivisane očekujemo ovaj duel željne da pokažemo svoj kvalitet. Želimo da napravimo reakciju nakon poraza od Celja i tako na najbolji način završimo ligaški dio”, kazala je Marija Baošić, plejmejkerka Budućnosti.

Utakmica u Staroj Zagori počeće u 17 sati.

