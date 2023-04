Budućnost Bemaks sjutra protiv Podgorice

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa i Podgorice odigraće sjutra prvi meč finala plej-ofa Prve A ženske crnogorske košarkaške lige.

Isti rivali i prošle sezone odlučivali su šampiona Crne Gore.

Budućnost će nastojati da protiv svoje filijale u dva meča riješe pitanje šampiona i dođe do 15. titule prvaka, a 13.od obnove nezavisnosti.

Bile su šampionke 2007. i 2008. godine.

Podgorica će treći put uzastopno igrati finale.

Kapitenka Budućnosti Dragana Živković kazala je da je njen tim u obavezi da na domaćoj sceni osvojimo duplu krunu.

“Osvojile smo Kup, a nakon poraza u finalu WABA lige ostalo je da potvrdimo dominaciju i stignemo do nove titule u Crnoj Gori. Jasno je da smo bez prave konkurencije, a drago mi je da će u finalu biti Podgorica, jer je to naša filijala, u kojoj igraju mlađe igračice, koje se upravo kroz taj tim afirmišu za Budućnost”, rekla je Živković.

Ona vjeruje da će Budućnost u dva meča odraditi planirano i novom titulom zaključiti sezonu u kojoj su doživjele samo dva poraza.

Budućnost je na domaćoj sceni već deset godina bez poraza.

Trener Podgorice Petar Stojanović kazao je da je svima jasno da Budućnost apsolutni favorit.

“Imamo dva meča gdje treba da uživamo protiv takvog protivnika. Vjerujem da djevojke neće imati tremu već da će željeti da ostave što bolji utisak, jer upravo neka od njih treba da krene putem njihovih prethodnica koje su iz Podgorice stigle do dresa Budućnosti”, rekao je Stojanović.

Duel Budućnost Bemaksa i Podgorica igra se sjutra u 18 sati u Bemaks areni.

U finalu igra se na dvije pobjede, a naredni meč na programu je u ponedjeljak.

