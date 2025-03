Budućnost Bemaks sjutra protiv Montane

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u Celju protiv Montane polufinalni meč završnog turnira WABA lige.

U ligaškom dijelu podgoričkom timu pripala su oba međusobna duela – 75:68 u Podgorici i 75:60 u Montani.

Duel u Celju počeće u 15 sati i 30 minuta.

Za 18 sati zakazan je duel Cinkarne Celje i bugarske ekipe Beroe.

U nedjelju, u 14 sati i 30 minuta, je meč za treće mjesto, dok je za 17 zakazano finale.

