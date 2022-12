Budućnost Bemaks sjutra gost Montane

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra Montani sa istoimenim bugarskim timom utakmicu osmog kola A grupe WABA lige.

Podgorički tim jedini je bez poraza u regionalnom takmičenju, a upisao je pet pobejda.

Bugarski vicešampion u prethodnom kolu poražen je od Zagreba, pa je na skoru 3:2.

Oba tima ranije su osigurala mjesto u Top 8 fazi, a bodovi iz duela u Montani biće prenijeti u narednu fazu.

Trener Budućnost Bemaksa Vladan Radović kazao je da će MOntana, nakon poraza u Zagrebu pokušati da “se vadi” i vrati u neki pravi ritam.

“Sa druge strane, mi se vraćamo nakon reprezentativne pauze, tokom koje smo imali dva meča u domaćoj ligi, koja su nam koristila, a posebno meč sa Podgoricom da uđemo u takmičarski ritam”, rekao je Radović.

On je naglasio da će njegov tim u Montani biti oslabčjen neigranjem prvog strijelca, plejmejkera Marije Leković.

“Imamo veliki problem jer od utakmice sa Danskom van trenažnog procesa je Marija Leković. Neće moći da nam pomogne, što je veliki hendikep. Kao i uvijek idemo da damo maksimum, a da li će to biti dovoljno za trijumf, ostaje da vidimo”, rekao je Radović.

Utakmica u dvorani Mladost počeće u 17 sati.

