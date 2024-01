Budućnost Bemaks sjutra domaćin Đeru

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u Podgorici protiv mađarskog Đera utakmicu 11. kola Lige šampiona.

Mađarski predstavnik, petostruki prvak Evrope, ima maksimalan učinak i 20 bodova nakon deset kola.

Budućnost je porazom od Debrecina u prethodnom kolu izgubila sve šanse osminu finala.

U dosadašnjem dijelu takmičenja osvarila je po pobjedu i remi, uz osam poraza.

Đer je prvi duel pred svojim navijačima dobio 37:19.

Predstojeći duel biće 29. međusobni okršaj najuspješnijeg crnogorskog i mađarskog kluba u evropskim takmičenjima.

Đer je upisao 21 pobjedu, četiri su završena remijem, dok je Budućnost slavila u tri duela.

Crnogorski šampion izašao je kao pobjednik u dva od tri dosadašnja finala – 2006. nakon remija u Podgorici, trijumf u Đeru donio je trofej Kupa pobjednika kupova, dok je 13. maja 2012. godine u Glavni grad stigao trofej Lige šampiona nakon što su tada izabranice Dragana Adžića nadoknadile minus od dva gola iz prvog meča.

Đer je slavio u finalu Lige šampiona 2014. godine, a bio je uspješniji i u polufinalnim duelima na završnim turnirima u Budimpešti 2016. i 2017. godine.

Prije pet sezona Đer je bio uspješniji u dvomeču četvrtfinala Lige šampiona i slavio u oba duela 26:20 u Podgorici i 30:28 pred svojim navijačima. Dobio je i međusobne duele u četvrtfinalu Lige šampiona, u aprili 2021. godine, 30:19 u Podgorici i 24:21 u Đeru.

Slavio je i u oba duela grupne faze prošle sezone – 25:23 u Podgorici i 32:19 u Đeru.

Subotnji duel u Bemaks areni počeće u 20 sati.

