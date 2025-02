Budućnost Bemaks sjutra dočekuju Orlove

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u Podgorici protiv Orlova iz Banja Luke utakmicu 16. kola WABA lige.

Budućnost je bez poraza u regionalnom takmičenju, a duel protiv šampiona Bosne i Hercegovine biće im prvi meč nakon 20 dana pauze zbog kvalifikacija za Evropso prvenstvo i obaveza u Kupu.

Trener Petar Stojanović kazao je da očekuje dobro izdanje i nastavak pozitivne serije svog tima.

“Znamo da su tokom sezone ostali bez dvije važne igračice – Aleksandre Mužević i Dragane Domuzin, ali sigurno imaju određeni kvalitet, tako da neće biti opuštanja, već maksimalno moramo pristupiti meču. Želimo da ovaj meč iskoristimo na što bolji način, jer želimo da podižemo formu pred završnicu WABA lige”, rekao je Stojanović.

Orlovi su u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarili tri pobjede iz 12 mečeva i nijesu u trci za finalni turnir.

Bek Jelena Bulajić kazala je da respektuje rivala, ali da je uloga favorita na strani Budućnosti.

“Igramo u Bemaks areni, gdje smo slavili u svakom derbiju. Jasno je da želimo nastavak pobjedničke serije, kako bi napravile dobru uvertiru za finiš i dva najteža gostovanja u ligi”, rekla je Bulajić.

Utakmica u Bemaks areni počeće u 18 sati.

