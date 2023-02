Budućnost Bemaks pobjedom do prvog mjesta

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su danas u Podgorici slovenačku Cinkarnu Celje 72:60, u utakmici šestog kola Top osam faze WABA lige.

Podgorički tim revanširao se rivalu za poraz u Celju (61:59) i pobjedom kolo prije kraja Top osam faze obezbijedio prvo mjesto.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Marija Leković sa 21, Višnja Stefanović ubacila je 12, a poen manje Dragana Živković.

U ekipi iz Celja dvocifrena je bila samo Sara Lumis sa 13 poena.

Budućnost će u narednom kolu, 2. marta, biti gost Vojvodine.

