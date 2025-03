Budućnost Bemaks osvojila Celje

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa i pobjednice su WABA lige.

Budućnost je večeras u Celju, u finalnom meču završnog turnira, savladala Cinkarnu 71:64 i prekinula trogodišnju dominaciju slovenačkog predstavnika.

To je podgoričkom timu četvrti trofej regionalnog takmičenja, nakon što je najbolji bio i 2016, 2018. i 2020. godine.

Najefikasnija u pobjendičkom timu bila je Zorana Radonjić sa 21, Tes Amundsen je ubacio 14, a poen manje Jovana Savković.

U slovenačkom timu najbolja je bila Leticija Soares sa 17 poena.

Budućnost je juče u polufinalnom meču savladala bugarsku Montanu 83:78.

