Budućnost Bemaks i Trebjesa u finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa i nikšićke Trebjese igraće u finalu Kupa Crne Gore.

Budućnost je danas u Bijelom Polju, u polufinalnom meču, savladala Podgoricu 82:50.

Trebjesa je nastup u finalu izborila pobjedom protiv Primorja 52:49.

Nikšićkom timu to je najveći uspjeh u istoriji kluba, koji tek drugu sezonu igra seniorsku ligu.

Finalni meč na programu je sjutra.

Budućnost će igrati za 14. uzastopni, ukupno 16. trofej Kupa Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS