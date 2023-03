Budućnost Bemaks bez trofeja

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa kao drugoplasirane završile su nastup na finalnom turniru WABA lige, za igračice do 17 godina.

Budućnost je večeras u Podgorici, u finalnom meču, poražena od Janine 52:49.

Slovenački sastav do pobjede vodila je Tjaša Turnsek

sa 25 poena i 13 skokova.

Ona je u samom finišu bila precizna sa linije slobodnih bacanja i ovjerila trijumf.

U podgoričkom timu istakla se Jelena Bulajić sa 17, Ksenija Nišavić je ubacila 11, a poen manje Atina Radević.

Budućnost je juče u polufinalu završnog turnire

bila bolja Ježica 55:45.

Kao trećeplasirana nastup u Podgorici završila je Trešnjevka,nakon pobjede protiv Ježica 65:61.



