BSCG ispoštovao odluku IBA i vratio boksere sa turnira u Holandiji

Podgorica, (MINA) – Bokserski savez Crna Gore (BSCG) povukao je svoje boksere sa međunarodnog turnira Ajndhoven kup u Holandiji nakon zvaničnog dopisa Svjetske bokserske federacije (IBA), saopšteno je iz ta asocijacije.

Navodi se da je IBA obavijestila sve saveze o zabrani učešća na tom turniru, jer je Bokserski savez Holandije isključen iz svjetske bokserske porodice.

U dopisu je navedeno da će svi koji budu učestvovali na tom turniru biti sankcionisani i njihovi bokseri neće moći da učestvuju na predstojećim velikim takmičenjima.

“Bokseri Bojana Gojković, Stefan Savković, Petar Marčić i selektor Nikola Ružić se, iako su otputovali za Holandiju, vraćaju u Crnu Goru. BSCG je odlučio da povuče svoje reprezentativce i ispoštuje odluke krovne bokserske federacije”, saopšteno je iz crnogorske asocijacije.

