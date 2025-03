Brnović novi trener Dečića

Podgorica, (MINA) – Nenad Brnović i zvanično je novi trener fudbalera Dečića iz Tuzi, saopšteno je iz tog kluba.

Brnović je na klupi zvaničnog šampiona naslijedio Edisa Mulalića, sa kojim je klub iz Tuzi prekinuo saradnju nakon remija sa Jedinstvo (1:1) u posljendjem kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Brnović je treći trener Dečića ove sezone.

Sezonu je počeo sa Miloradom Pekovićem, koji je predvodio Dečić do istorijskog trofeja.

Peković se Dečićem rastao u oktobru prošle godine.

