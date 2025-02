Brizi Džonson zlatna u spustu

Podgorica, (MINA) – Amerikanka Brizi Džonson osvojila je zlatnu medalju u spustu na Svjetskom prvenstvu alpskih skijaša u austrijskom Zeldenu.

Do trijumfa i prvog svjetskog odličja došla je u vremenu minut, 41 sekundu i 29 stotinki.

Džonson je 15 stotinki bila brža od Austrijanke Mirjam Puhner, dok je bronzana bila Čehinja Ester Ledecka sa 21 stotinkom zaostatka.

Obje skijašice osvojile su u Zeldenu prve medalje na šampionatima svijeta.

Kao četvrtoplasirana završila je Austrijanka Kornelija Huter, dok je peta bila Amerikanka Loren Macuga, bronzana u superveleslalomu.

U spustu sjutra nadmetaće se skijaši.

