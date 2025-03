Brinjone najbrža u Oreu

Podgorica, (MINA) – Italijanska skijašica Federika Brinjone pobjednica je veleslaloma u Oreu, sedme sedme trke Svjetskog kupa.

Ona je bila vodeća nakon prve vožnje, a do pobjede došla je u ukupnom vremenu minut, 52 sekunde i 67 stotinki.

To je njena osma pobjeda ove sezone, ukupno 36. u Svjetskom kupu.

Drugo mjesto zauzela je Novozelanđanka Alis Robinson, dok je treća bila Lara Kolturi iz Albanije.

Robinson je prva u plasmanu veleslaloma sa 520 bodova i ima 20 više od drugoplasirane Brinjone.

Šveđanka Sara Hektor je treća sa 387 bodova.

U generalnom plasmanu Svjetskog kupa čelnu poziciju zauzima Brinjone sa 1.294 boda, 322 više od drugoplasirane Lare Gut-Behrami iz Švajcarske.

Skijašice će sjutra u Oreu voziti slalom.

