Boston upisao prvi trijumf i smanjio na 3:1

POdgorica, (MINA) – Košarkaši Bostona pobijedili su Majami 116:99 i smanjili na 3:1 u finalu Istočne konferencije NBA lige.

Boston je početkom treće četvrtine imao zaostatak od devet poena (61:52), nakon čega je uslijedila serija od 18:0 za potpuni preokret.

Ekipa iz Masačusetsa je tada preuzela vođstvo (70:61), koje nije ispuštala do kraja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džejson Tejtum, koji je pored 33 poena, imao i 11 skokova i sedam asistencija.

U pobjedničkom timu istakao se i Džejlen Braun sa 17, Derik Vajt dodao je 16, aGrent Vilijams 14 poena.

U ekipi Majamija najbolji je bio Džimi Batler sa 29 poena.

Naredni meč na programu je u noći između četvrtka i petka (2.30).

