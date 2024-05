Boston prvi finalista

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Bostona plasirali su se u veliko finale NBA lige.

Boston je jutros kao gost, u četvrtom meču finala Istočne konferencije, savladao Indijanu 105:102 i sa 4:0 u seriji izborio nastavak takmičenja.

Odlučujuće poene postigao je Derik Vajt trojkom 43 sekunde prije kraja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džejlen Braun sa 29, dok je Džejson Tejtum ubacio 26 poena.

Kod Indijane bolji od ostalih bili Endrju Nembard sa 24 poena i Paskal Sijakam sa 19 poena i 10 skokova.

Naredni rival Bostonu, koji u dosadfašnjem dijelu takmičenja ima 17 trofeja, biće bolji iz duela Dalasa i Minesote.

Dalas nakon tri odigrana meča vodi 3:0 u seriji.

