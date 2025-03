Bošković šef misije na Igrama u Los Anđelesu

Podgorica, (MINA) – Generalni sekretar Odbojkaškog saveza Ivan Bošković imaće ulogu šefa misije za ljetnja izdanja Igara sa olimpijskog kalendara, uključujući i Olimpijske igre Los u Anđelesu 2028. godine, saopšteno je iz Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Navodi se da će Boškovićevo iskustvo i posvećenost sportistima biti ključni za uspješno predstavljanje Crne Gore na međunarodnoj sceni.

Bošković je nekadašnji odbojkaš Budućnosti i crnogorski reprezentativac, a ulogu generalnog sekretara Odbojkaškog saveza obavlja od 2013. godine.

Ulogu šefa misije do sada je obavljao na Mediteranskim igrama na pijesku 2015. u Peskari, Olimpijskim igrama mladih u Buenos Ajresu 2018. i Igrama malih zemalja Evrope 2019. godine u Budvi.

Biće na čelu crnogorske delegacije i na ovogodišnjim Igrama malih zemalja Evrope u Andori.

U okviru priprema za to takmičenje, Bošković je prisustvovao seminaru šefova misija u Andori, koji je okupio predstavnike nacionalnih olimpijskih komiteta zemalja učesnica.

Na sastanku tehničke komisije, koji je održan tokom seminara, odlučeno je da se, zbog nedovoljnog broja prijavljenih učesnika, otkažu takmičenja u bacanju kugle za atletičare, u džudou za takmičarke do i preko 78 kilograma i karateu, u ženskoj konkurenciji, preko 68 kilograma.

Tokom seminara, delegati su imali priliku da obiđu sportska borilišta, smještajne kapacitete i upoznaju se sa infrastrukturom koja će biti na raspolaganju sportistima.

Razgovarano je i o ključnim segmentima, poput sistema akreditacija, transporta, medicinske podrške i drugih važnih operativnih detalja koji su neophodni za uspješno učešće crnogorske delegacije na Igrama.

