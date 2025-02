Borac u osmini finala, eliminisana Jovetićeva Omonija

Podgorica, (MINA) – Omonija, čiji je član crnogorski fudbaler Stevan Jovetić, nije uspjela da se plasira u osminu finala Lige konferencija.

Ominija je u kiparskom derbiju, u revanš meču plej-of runde, poražena od Pafosa 2:1.

Prvi duel završen je neriješeno 1:1.

Plasman među 16 najboljih izborio je banjalučki Borac, koji je večeras u Ljubljani igrao sa Olimpijom 0:0.

Šampion Bosne i Hercegovine prvi duel pred svojim navijačima dobio je 1:0.

U osmini finala je i slovenačko Celje, koje je na Kipru eliminisao APOEL 2:0.

Prvi duel završen je neriješeno 2:2.

