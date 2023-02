Podgorica, (MINA) – Bokserima Budve nije dozvoljen ulazak u Moldaviju, gdje su trebali da nastupe na međunarodnom turniru Pavel Luskeski, saopšteno je iz tog klube.

Navodi se da budvanska ekspedicija, koju je predvodio trener Nikola Ružić, zaustavljena na aerodromu u Kišinjevu.

“Nakon nekoliko sati čekanja oduzeta su im dokumenta i naložen je povratak prvim avionom koji leti tek sjutra ujutru u devet sati i 20 minuta za Istanbul, pa tek uveče (19.40) iz Istanbula za Podgoricu. Na veliku žalost učešće naših boksera na međunarodnom turniru Pavel Luskeski završilo se prije početka”, piše u saopštenju budvanskog kluba.

Na put za Moldaviju krenulo je pet boksera.

Na prestižnom turniru trebali su da nastupe Stefan Savković, Petar Marčić, Petar Liješević, Dimitrije Milić i Andrija Brajković.

