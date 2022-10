Bojani Gojković srebrna medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Bojana Gojković sa srebrnim odličjem završila je debitantski nastup na seniorskom prvenstvu Evrope u Budvi.

Gojković je večeras zbog povrede nosa predala finalni meč, u kategoriji do 54 kilograma, Ukrajinki Anastasiji Kovalčuk.

Presudio je aperkat Kovalčuk, nakon stopa, koji je povrijedio nos crnogorskoj bokserki i izazvao krvarenje.

Gojković je završila prvu rundu, nakon koje je selektor Nikola Ružić odlučio da prekine meč.

Kovaljuk je kod svih pet sudija dobila prvu rundu 10:9.

Ona je na putu do finala u kategoriji do 54 kilograma eliminisala Španjolku Marije del Karmen Madueno Konde, Čehinju Klaudiju Totovu i juče u polufinalu Jekaterinu Sičevu iz Jermenije.

Gojković je debitovala na seniorskom šampionatu Evrope i najmlađa je finalistkinja.

U karijeri ima četiri evropske zlatne medalje u konkurenciji juniora i mladih.

Druga crnogorska predstavnica, Tamara Radunović, šampionat je završila sa bronzanim odličjem.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS