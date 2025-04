Bjelica: Sve spremno za početak naučne konferencije

Podgorica, (MINA) – Sve je spremno za početak naučne konferencije Crnogorske sportske akademije (CSA) – Sport, fizička aktivnost i zdravlje – savremene perspektive, saopštili su organizatori manifestacije.

Naučni skup od sjutra do nedjelje biće održan u Cavtatu.

Predsjednik CSA Duško Bjelica kazao je da su poznati svi plenarni predavači konferencije.

On je najavio da su među predavačima Robert Šnajder (Državni univerzitet u Njujorku, Vjekoslav Cigrovski (KIF Zagreb), Ivan Perić (KIF Osijek), Janez Vodičar i Karmen Šibanc (Fakultet sporta Ljubljana), Arben Kacuri – Univerzitet sporta Tirana, Terezija Kovalik Slančova (Fakultet sporta Univerziteta u Prešovu.

Dolazak su potvrdili i Jernej Pajek (konsultant interne medicine i nefrolog iz Univerzitetskog medicinskog centra iz Ljubljane), Marijana Gets Kesić (programska asistentkinja Sveučilišta iz Splita), Ahsen Bujukaslan (Fakultet zdravstvenih studija iz Istanbula), i Damir Sekulić sa Kineziološkog fakulteta u Splitu.

Saopšteno je da će biti predstavljeno 117 naučnih i stručnih radova od 232 autora i koautora sa tri kontinenta iz Evrope, SAD i Azije.

Partneri u organizaciji najprestižnije konferencije iz oblasti sportskih nauka su Fakultet sporta iz Ljubljane, Kineziološki fakulteti iz Zagreba i Osijeka, Fakultet sporta iz Prešova , FPMOZ SUM iz Mostara, Univerzitet sporta iz Tirane, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Prištini.

Od crnogorskih institucija decinijski partner u organizaciji je tradicionalno i Crnogorski olimpijski komitet, a već nekoliko godina i eminenta evropska asocijacija FIEPS Evrope.

“Naučni skup, koji se tradicionalno organizuje već 22. put, od čega je 16 koferencija ranije organizovano u Crnoj Gori. Cavtat će šesti put uzastopno ugostiti naučni skup, što dodatno govori o pozicioniranosti Crnogorske sportske akademije kada su u pitanju sportske nauke”, rekao je Bjelica.

