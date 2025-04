Bez pobjednika u duelu Igala i Rudara

Podgorica, (MINA) – Duel fudbalera Igala i Rudara završen je 2:2, u 26. kolu Druge crnogorske lige.

Domaćin je, golovima Ognjena Rolovića u 23. i Miloša Đurđevića u 36. minutu, poveo 2:0.

Na 2:1 smanjio je Vanja Vučićević u 44, a isti igrač bio je strijelac izjednačujućeg pogotka.

Igalo je meč završilo sa desetoricom, nakon isključenja Nikole Popovića u 57. minutu.

Remi Igala i Rudara iskoristio je Lovćen, koji je pobjedom protiv Ibra 4:0 prednost u odnosu na hercegnovski klub uvećao na pet bodova.

Cetinjski tim do pobjede vodili su Bojan Pavićević golovima u 29. i 77, Božidar Bujiša u 35 i Hinata Sakamaki u 69. minutu.

Ubjedljiv je bio i Grbalj, koji je u Radanovićima savladao Kom 3:0, golovima Stefana Radojevića u petom, Marka Glendže u 78. i Marka Mujovića u 80. minutu.

Odgođen je duel Mladosti i Podgorice.

U ovom kolu slobodna je bila Iskra.

Iskra je u odgođenom duelu 24. kola, na pomoćnom terenu Sutjeske, savladala Podgoricu 4:0.

Strijelci su bili Matija Rovčanin u 50. i 58, Pavle Pavićević u 51. i Sakai Tokato u 80. minutu.

